إعلان وظيفة شاغرة : عضو هيئة تدريس تصوير طبي

إعلان وظيفة شاغرة ، تعلن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة النجاح الوطنية عن حاجتها لعضو هيئة تدريس في التصوير الطبي.

إعلان وظيفة شاغرة

وتهدف الوظيفة التي أعلنت عنها كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة النجاح الوطنية تدريس مساق التصوير الطبي وفق المؤهلات التالية:

.يحمل شهادة البكالوريوس في التصوير الطبي من جامعة معترف بها (أو ما يعادلها)

يحمل شهادة الماجستير/أو الدكتوراه في مجال التصوير الطبي (أو ما يعادلها).

خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

خبرة تدريسية وأكاديمية لا تقل عن سنتين.

يتقن اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

مستعد للعمل كمتفرغ في الجامعة مع بداية الفصل الثاني 2022/2023.

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أخر موعد للتقديم لإعلان وظيفة شاغرة

على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية وكافة الأوراق المطلوبة (صورة شخصية، الشهادات العلمية) عبر البريد الإلكتروني hr.jobs@najah.edu .

مع العلم أن آخر موعد لتقديم الطلبات وجميع الأوراق المطلوبة هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022.