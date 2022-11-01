الإعلان عن الموعد الرسمي لتسليم الشقق المصرية بغزة !

الإعلان عن الموعد الرسمي لتسليم الشقق المصرية ، يبحث عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، عن الأخبار التي تتعلق بالشقق المصرية من أجل التسجيل بها.

الشقق المصرية بغزة

حيث كشف مدير عام الإعمار وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزّة محمد عبود، عن الموعد الرسمي لتسليم الشقق المصرية للجهات الحكومة والمختصة في قطاع غزة.

وأوضح عبود في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه سيتم تسليم الشقق المصرية للجهات المختصة نهاية العام المقبل.

وأكد أن الجهات المختصة تجرى مشاورات مع الجانب المصري حول آلية الاستفادة من الشقق المصرية.

رابط التسجيل للشقق المصرية بغزة

كما وكشف عبود، بأنه سيجري فتح رابط التسجيل للشقق المصرية نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الجهات الحكومية تجرى مشاروات حول تحديد الشروط والمعايير للمستفيدين من الشقق المصرية.

ولفت إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الأسر التي بحاجة لتلك الشقق وكذلك متضرري العدوان على قطاع غزّة، ولا أمل لهم من إعادة الإعمار وفق المنح المتاحة.