تويتر يفرض 8 دولارات رسومًا شهرية على الحسابات الموثقة

تويتر يفرض رسومًا شهريًا 8 دولار ، أعلن مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، في تغريدة يوم الثلاثاء عن رسوم شهرية قدرها 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

تويتر يفرض رسومًا شهريًا 8 دولار

وكتب ماسك في تغريدة :"القوة للناس! أزرق مقابل 8 دولارات شهريًا في إشارة إلى علامة التحقق الزرقاء التي تظهر بالقرب من الحسابات التي تم التحقق منها".

وأوضح أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

وأضاف أن أصحاب هذه الحسابات سيتمتّعون بقدرات فيديو موسّعة مع عدد أقل من الإعلانات.

تويتر وصانعو المحتوى

وغرّد ماسك :"سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى".

وبالإضافة إلى امتيازات التوثيق، سيتولى البرنامج الجديد الأدوات المتاحة حاليا مقابل 5 دولارات شهريا والتي، على سبيل المثال، تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم.

في الوقت الراهن، يمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية… يمكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

تويتر Twitter

ومنذ الجمعة، طلب ماسك من المهندسين العمل بلا كلل على هذا الإصلاح الشامل للنظام.

وقال إن المشتركين سيحصلون على مزايا أخرى: ستعطى الأولية لتغريداتهم وسيكونون قادرين على نشر مقاطع فيديو ورسائل صوتية أطول كما سيكونون أقل عرضة للإعلانات بمقدار النصف.