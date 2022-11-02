مخابرات السلطة تعتقل الأسير المحرر أشرف عصفور من الخليل

اعتقلت مخابرات السلطة في الضفة الغربية الليلة الماضية، الأسير المحرر أشرف عصفور، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل.

واقتادت عناصر من جهاز المخابرات المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" أشرف عصفور، إلى مراكز التوقيف التابعة للسلطة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 40 مواطناً على خلفية سياسية، 4 منهم منذ نحو 150 يوماً، في ظروف اعتقال صعبة، حيث يتعرضون للتعذيب والإهانات والحرمان من زيارات الأهل.

ويواصل عدد من المعتقلين السياسيين الإضراب عن الطعام منذ 39 يوماً في ظروف سيئة، حيث لا يقوون على الوقوف ويتقيأ بعضهم الدم.

والمضربون هم أحمد هريش وقسام حمايل وجهاد وهدان، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.