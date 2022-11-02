حماس: الثورة المتصاعدة في الضفة توسع عملها وأهدافها

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن الشباب الثائر في الضفة الغربية يضرب من جديد في عملية فدائية غرب رام الله ضد جنود جيش الاحتلال، رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ‏الثورة المتصاعدة في الضفة، توسع جغرافيا عملها وأهدافها، والاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة، ويعجز عن احتوائها.

وأكد أن ‏الشباب الثائر سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية، وأن وعد المقاومة بالتحرير هو الذي سيتحقق، وستظل كل الوعود الأخرى باطلة.

وكان جنديٌ (إسرائيلي) أصيب صباح اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة في عملية دعس غرب رام الله، فيما أصيب المنفذ بجروح.