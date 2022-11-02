طقس السعودية.. أجواء مائلة للبرودة وحارة نسبياً في السواحل، يتوقع أن يكون لطيف إلى مائل للبرودة، حيث يكون الطقس خلال الايام القادمة مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، حاراً نسبياً في سواحل والمناطق الداخلية من سواحل البحر الأحمر مع ظهور السُحب العالية، ويراقب احتمالية نشوء احوال جوية غير مستقرة على بعض المناطق منتصف وما بعد مُنتصف الأسبوع.

طقس السعودية

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس ليلاً بارداً في مختلف المناطق باستثناء المناطق الساحلية.

وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في اجزاء من المناطق الشرقية، ولا يُستبعد ان يكون الضباب كثيفاً أحياناً خلال الأيام القليلة القادمة.

تزامناً مع هبوب رياح من اتجاهات مُتقلبة مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتصحب بهبات قوية على بعض المناطق والفترات، وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار.

طقس الخليج العربي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022