ما هي مميزات وشروط بطاقة هيا، يستعد الألاف من محبي ومشجعي كرة القدم لحزم أمتعتهم والسفر إلى قطر لحضور فعاليات مونديال قطر 2022، وذلك في ظل التسهيلات الكبيرة التي أعلنتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

موقع الرسالة نت الاخباري يقدم لكم في هذا المقال إجابات تشغل بال الراغبين في حضور كأس العالم 2022 حول نظام التأشيرات والإقامة والتنقل والعلاج داخل قطر.

ما هي بطاقة هيا؟

اتخذت قطر قراراً بتعليق نظام تأشيرات الزوار خلال فترة كأس العالم واستبدلتها ببطاقة "هيّا" للمشجعين، ومن يمتلك بطاقة "هيّا" يستطيع دخول دولة قطر من دون تأشيرة خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم وحتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.

كيف أحصل على بطاقة "هيّا"؟

يمكن للمهتمين بالحصول على بطاقة هيا شراء تذكرة مباراة على الأقل، ثم تأكيد حجوزات الإقامة، إما عبر منصة الإقامة الرسمية، أو عبر منصات الحجوزات على الإنترنت، أو تأكيد الإقامة مع الأهل والأصدقاء، وسيحتاج مُشجعو اليوم الواحد إلى استخراج بطاقة "هيّا" الرقمية خلال البطولة، حيث ستكون البطاقة بمثابة تأشيرة دخولهم إلى البلاد.

كم تكلفة بطاقة "هيّا"؟

التقديم على بطاقة "هيّا" الرقمية لا يتطلب دفع أي رسوم.

ما مميزات بطاقة "هيّا"؟

تتمتع بطاقة هيا بالعديد من المميزات أهمها إمكانية تخطيط تنقلات المُشجعين، والتعرف على كافة الأنشطة المقامة خلال فترة البطولة، إلى جانب عدد آخر من المميزات، كالدخول إلى الملاعب المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام، والحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر، وحضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

هل تستطيع دعوة صديقك للقدوم إلى قطر؟ وما شروط ذلك؟

سمحت دولة قطر بدعوة الأصدقاء إذا كان من المشجعين الدوليين، لكن يتعيّن على أي فرد يستضيف صديق خلال فترة المونديال، بما في ذلك أفراد العائلة والأصدقاء، أن يسجّل عقاره (مسكنه) وأن يؤكد بياناته، وبمجرد تأكيد المستضيف البيانات، سيتم التحقق من الترتيبات لمكان الإقامة تلقائيا.

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ويقوم المستضيف بتسجيل رقم البطاقة الشخصية القطرية وتاريخ الانتهاء، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المرتبط بالبطاقة الشخصية، ويمكن للمستضيف إضافة 5 عقارات كحد أقصى، وإضافة 10 ضيوف كحد أقصى لكل عقار.

لن تحتاج لبطاقة "هيّا" من أجل دخول أغلب مناطق المشجعين "الفان زون" (Fan Zone)، وسيتم الإعلان عن المناطق التي تحتاج لبطاقة "هيّا" قبل انطلاق المونديال.

ووفرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مراكز اتصال "هيّا" بسبع لغات لخدمة الجماهير والرد على الاستفسارات على الرقم 2022، كما يمكن للمشجعين الدوليين التواصل مع المراكز أيضا، وتم إنشاء مركز خدمات بصالة علي بن حمد العطية في الدوحة للتعامل المباشر مع أي مشاكل في التطبيق.

لجنة المشاريع والإرث في قطر أطلقت مؤخرا مبادرة "هيّا معي 1+3" التي تتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيّا" استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور البطولة.

للاستفادة من هذه المبادرة ينبغي على المشجع الحاصل على بطاقة "هيّا" زيارة بوابة هيّا واختيار "بطاقتي"، ثم النقر على "الإجراء"، واختيار "هيّا معي"، وبعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع المشجعين الدوليين من غير حاملي التذاكر ومن كافة الأعمار يمكنهم الاستفادة من مبادرة "هيا معي 1+3″، شريطة أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، إلا أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان قطر بل تقتصر على القادمين من خارجها.