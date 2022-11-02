غزة: ميثاق شرف لمواجهة التطبيع النقابي مع الاحتلال

جرى اليوم الأربعاء إطلاق والتوقيع على ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع النقابي، الذي تنظمه حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع -فلسطين بالتعاون مع تجمع النقابات المهنية، بحضور ممثلين عن النقابات المهنية وقيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي.

ونص الميثاق على مقاطعة جميع المؤسسات الصهيونية بما فيها النقابات والمؤسـسـات الأكاديمية والمجتمعية، وتجريم أي علاقة مع مؤسسات الاحتلال وأفراده.

كما نص على مقاطعة أي أنشـطـة تطبيعية أو فعاليات يشارك فيها الاحتلال بمؤسساته أو أفراده.

وشمل الميثاق فضـح الاحتلال ومؤسـسـاته في الأروقة النقابية المحلية والعالمية، وتحويله إلى كيان معزول.

كما وقع المشاركون على نشر ثقافة مقاومة التطبيع في المجتمع، ومقاطعة المنتجات الصهيونية والشركات الداعمة للاحتلال.



