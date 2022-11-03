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حماس تنعى الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

مراسم تشييع الشهيد ريان
مراسم تشييع الشهيد ريان
تحقيق السستم تحقيق السستم

الرسالة نت

نعت حركة " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المجاهد داود محمود خليل ريان (42 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وعاهدت الحركة شعبنا على استمرار التصدي للاحتلال ولاقتحاماته الإرهابية، والرد على انتهاكاته، واستهدافه لأبناء شعبنا، بتصعيد المقاومة ومواصلة استهداف جنوده ومستوطنيه.

وجددت عهدها مع شهدائنا الأبرار على السير على نهجهم في مقارعة العدو والانتصار لقضايا شعبنا الكبرى، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

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https://alresalah.ps/p/270989

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