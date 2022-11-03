قاسم: عدوان الاحتلال على الأقصى سيواجه بمزيد من المقاومة

أكد الناطق باسم حركة " حماس " حازم قاسم أن استمرار عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى سيواجه بمزيد من المقاومة والمواجهة، منوهًا بأن شعبنا الفلسطيني يضحي بأغلى ما يملك من أجل الدفاع عن القدس.

وقال قاسم: "إنَّ ثورة شعبنا في الضفة والقدس المحتلة مستمرة حتى زوال الاحتلال الذي لن يستطيع وقف تصعيد المقاومة"، مشيرًا إلى العملية البطولية على أبواب المسجد الأقصى واستشهاد منفذها الذي انضم إلى القافلة المستمرة والطويلة منذ أكثر من مئة عام لن تتوقف إلا أن تحط رحالها في المسجد الأقصى المبارك.

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن شعبنا يثبت اليوم معادلة أن العدوان على المسجد الأقصى المبارك واقتحامه ودخول المستوطنين من المتطرفين بأزياء الكهنة لا يمكن أن تغير من طبيعته ولا من هويته، وأن الرد دائما سيكون بالفعل المقاوم.