حماس تبارك عملية الطعن البطولية في القدس

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الطعن البطولية التي نفذها شهيد فلسطين المجاهد عامر حسام بدر حلبية (20 عاماً) من مدينة القدس، صباح اليوم الخميس، وأصاب فيها ثلاثة جنود صهاينة، في البلدة القديمة.

وحيّت الحركة أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وهم يلبّون نداء الوطن، وصرخة المسجد الأقصى المبارك، وينتفضون في كل أحياء الضفة والقدس، ويقضّون مضاجع العدو المجرم، ويأتون بثأر الشهداء وتضحيات أهلنا الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني متصاعد.

وأكدت أن شعبنا وهو يتعرض لأبشع عدوان على يد قوات العدو ومستوطنيه، قد عقد العزم على المضي في طريق المقاومة، واستهداف مواقع العدو وثكناته ومستوطناته، مبيّنة أن دماء الشهداء تشعل ثورة على طريق التحرير والعودة.