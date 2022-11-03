"إنستجرام" تطلق 11 فلترًا تفاعليًا للواقع المعزز

أطلقت منصة إنستجرام 11 فلترًا تفاعليًا للواقع المعزز بالشراكة مع "آرت دي إيجيبت"، خلال النسخة الثانية من معرض "الأبد هو الآن" Forever is Now الفني المُقام في منطقة هضبة الأهرامات حاليًا.

ويمكن الوصول إلى كل فلتر من خلال رموز QR المخصصة، والتي رافقت الزوار أثناء استكشافهم للقصة الخفية لكل قطعة فنية وسبب إنشائها من خلال مقاطع فيديو وصور ورسوم توضيحية غامرة، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز AR.

وقدمت إنستجرام الفلاتر في الليلة الافتتاحية للمعرض؛ حيث عرضت أعمالاً فنيةً لمجموعة متنوعة من الفنانين، منهم: النحات المصري أحمد قرلي، والفنانة الإماراتية زينب الهاشمي، والفنان الجرافيتي الفرنسي التونسي إل سيد. وتقع جميع هذه الأعمال على خلفية أيقونية هي أهرامات الجيزة.

ويشكل المشروع معلمًا رئيسيًا لانستجرام؛ لأن الشركة تعمل على توسيع قدراتها في الواقع المعزز، مع رفع مهارات المبدعين من جميع أنحاء العالم لدمج التكنولوجيا المتقدمة في ميزات المنتج استعدادًا لدخول الميتافيرس.