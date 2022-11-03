أجهزة السلطة تقرر الإفراج عن المعتقل السياسي قسام حمايل

قررت أجهزة أمن السلطة، اليوم الخميس، الإفراج عن المعتقل السياسي في سجونها، والطالب في جامعة بيرزيت قسام عوض حمايل.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت حمايل بعد 5 أشهر على خلفية قضية "منجرة بيتونيا".

وتستمر أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة مواطنين على القضية ذاتها، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.

وكانت الناطق باسم أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة أسماء هريش، قد أكدت أول أمس، أن الوضع الصحي للمعتقل قسام حمايل وصل إلى مرحلة خطيرة، مطالبة إدارة جامعة بيرزيت بالتدخل لإطلاق سراحه باعتباره أحد طلابها.

وقالت هريش حينها، إن الطالب حمايل المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثلاثين حالته الصحية في تدهور خطير جداً، وفقد القدرة على الحديث والحركة والقيام بأي جهد شخصي بسيط.

وناشدت بالتدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، حيث بات يستفرغ بشكل متواصل، ولا يقوى حتى على تبديل ملابسه وأصبح يستخدم الكرسي المتحرك من أجل الوصول إلى الحمام.