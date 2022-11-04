مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يافا

أعلن في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، الليلة، عن مقتل الشاب أحمد دكة، (23 عاماً)، في جريمة إطلاق نار جديدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب دكة تعرّض لإطلاق النار حينما كان في شارع "ييفت" في مدينة يافا.

وأوضحت المصادر أن الطواقم الطبية وصلت إلى مكان ارتكاب الجريمة، وقدمت الإسعافات الأولية للشاب، الذي نُقِل للمشفى بينما كانت تُجرى له عمليات إنعاش، في محاولة للإبقاء على حياته، غير أن وفاته أُقرّت في المشفى فجر الجمعة، بعيد وصوله.

ولم تبلّغ شرطة الاحتلال عن اعتقال أي مشتبه بهم في جريمة القتل.

ويشهد الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

ومددت محكمة الصلح في حيفا، مساء الأربعاء، اعتقال ستة مشتبه بهم بالضلوع في جريمة قتل الصحافي نضال إغبارية، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة أم الفحم، فيما أفرجت المحكمة عن معتقل بشروط مقيدة.

وفرضت المحكمة المركزيّة في حيفا، الخميس، على مجد ندّاف بالحبس لمدة 25 عامًا بعد اعترافه وإدانته بقتل محمد وتد (21 عامًا) في حزيران/ يونيو 2020. كما أمرت المحكمة المدان بالقتل دفع تعويض قدره 200 ألف شيكل لعائلة الضحية.

المصدر: صفا