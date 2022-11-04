القيادي أبو عرة: جرائم الاحتلال ستزيد المقاومة اشتعالاً في الضفة

قال القيادي والداعية الشيخ مصطفى أبو عرة إن استمرار جرائم الاحتلال واغتيال المقاومين لن يوقف مد المقاومة بل سيزيدها اشتعالاً.

وأكد أبو عرة على أن اغتيال الشهيد القائد في سرايا القدس فاروق جميل حسن سلامة، والذي ارتقى معه الشهيد الطفل محمد سامر محمد خلوف لن يوقف مسيرة المقاومة، ودم كل شهيد سيوجد وينشئ عشرات المجاهدين والمقاومين.

وأضاف أن جنين ما زالت تجود بالدماء والتضحيات وما زال الاحتلال يلغ في دمائنا كالكلاب المسعورة، ليغتال الشهيد فاروق سلامة ومعه فرحة عرسه التي كان يجهز لها.

وناشد القيادي أبو عرة المجاهدين والمقاومين في الضفة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الظهور أمام الإعلام مكشوفين، وعدم استخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

وأكد أننا بحاجة للشباب المقاوم والمجاهد أحياء، أكثر من حاجتنا إليهم شهداء فالمعركة طويلة ومريرة.

واستشهد يوم أمس المطارد في سرايا القدس فاروق سلامة، والطفل محمد سامر محمد خلوف برصاص قوات الاحتلال، في مخيم جنين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.