حماس تنظم مسيرة نصرة للقدس ودعما للمقاومة بالضفة وسط القطاع

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم الجمعة مسيرة وسط قطاع غزة نصرة للقدس ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس إياد فنونة خلال مهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظمته حركة حماس في المنطقة الوسطى إننا "سنبقى نقاوم المحتل حتى دحره وتحرير فلسطين".

ولفت إلى أن المسجد الأقصى في خطر شديد ويتعرض لظلم صهيوني كبير.

ووجه التحية للمقاومين الذين ينفذون عملياتهم في قلب القدس، مشددا على أن حماس وكتائب القسام ستبقى مساندة للمقاومة في الضفة والقدس.

ووجه رسالة إلى عضو الكنيست (الإسرائيلي) المتطرف بن غفير قائلا "لن تستطيع أن تحمي رأسك أو رؤوس المستوطنين".

ونبه إلى أن المستوطنات في الضفة والقدس لن تبقى آمنة بعد اليوم.