مسيرة من بلدة أبو ديس إلى عزاء الشهيد عامر حلبية في بيت حنينا

انطلقت مسيرة من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة، إلى بيت عزاء الشهيد عامر بدر حلبية في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في البلدة القديمة، أسفرت عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال.

وشارك عشرات المواطنين والشبان في المسيرة، ورفعوا أعلام فلسطين، وسط هتافات تفتخر ببطولة الشهيد حلبية وعمليته الفدائية، ورددوا: "الي حمل السكينة، حيوا البطل".

ونفذ الشهيد حلبية، أمس الخميس، عملية طعن بطولية أمام باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب العملية، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد في بيت حنينا، واعتقلت والديه.

ونعت ‏الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية الشهيد البطل ابن جامعة بيرزيت عامر حسام بدر حلبية، والذي ارتقى شهيدا على أبواب الأقصى.

وأكدت الكتلة الإسلامية في الضفة على مواصلة المسير في درب الشهداء، وأن دماء الشهداء مشاعل نحو النصر والتحرير بإذن الله.

وباركت حركة "حماس" عملية الطعن البطولية التي نفذها الشهيد حلبية، وحيّت أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وهم يلبّون نداء الوطن، وصرخة المسجد الأقصى المبارك، وينتفضون في كل أحياء الضفة والقدس، ويقضّون مضاجع العدو المجرم، ويأتون بثأر الشهداء وتضحيات أهلنا الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني متصاعد.