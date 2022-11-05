بالفيديو| عرض عسكري لكتيبة بلاطة في نابلس

نظّمت كتيبة بلاطة في مدينة نابلس، مساء الجمعة، مهرجانا تخلله عرض عسكري بمشاركة عشرات المقاومين المسلحين.

وأحيت كتيبة بلاطة الذكرى السنوية الثانية لرحيل ”أسد المخيمات”، “الشهيد حاتم جهاد عبد السلام أبو رزق”.

وجاب المسلحون الملثمون عدة شوارع وسط مخيم بلاطة، بعد صلاة العصر، حاملين بنادق رشاشة.

وقالت كتيبة بلاطة في وقت سابق، إن العرض العسكري بمثابة “رسالة للاحتلال أن المقاومة باقية وفكرة لا تموت”.

وتعرض “أبو رزق” في فجر السبت 31-10-2020 لإطلاق نار من قناص أثناء اقتحام الأجهزة الأمنية للمخيم مما أدى إلى إصابته إصابه بالغة، حيث نقل إلى مستشفى رفيديا واستشهد بعد أقل من ساعة.

وشيعت الجماهير الفلسطينة في مخيم بلاطة يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الشهيد أبو رزق، بعد أسبوعين من ارتقائه وسط غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة قتلته.

وحاتم أبو رزق أسير سابق ومطارد للاحتلال وقائد ميداني في كتائب شهداء الأقصى في مخيمي جنين وبلاطة.

🎥 #شاهد| عرض عسكري لكتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرقي #نابلس، عصر الأمس pic.twitter.com/hWTeKitV26 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 5, 2022

المصدر: وكالات