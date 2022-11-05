بالصور: جمهور  دمشق يبعث رسالة إلى أهالي الداخل الفلسطيني

بعث جمهور العاصمة السورية دمشق رسالةً إلى أهالي الداخل الفلسطيني المحتل من خلال اللافتة التي رُفِعَتْ مع عزف نشيد الجمهورية العربية السورية كُتِبَ عليها: "من دمشق إلى فلسطين؛ بلا حدود #المجد_للأسود، مع صور للشهداء إبراهيم النابلسي جميل العموري عدي التميمي ووديع الحوح"

جاء ذلك خلال المباراة النهائية من كأس السوپر السورية بكرة السلة التي جمعت نادي الوحدة الدمشقي ونادي الاتحاد/أهلي حلب؛ بعولم.

ولم تكنْ هذه هي المرة الأولى التي يُرسلُ فيها الجمهور الدمشقي وخاصة جمهور نادي الوحدة الرياضي رسائل تضامنية مع القضية الفلسطينية سواء من خلال هتافاتهم أو من خلال العبارات التي يحملونها في مختلف النشاطات الرياضية.









