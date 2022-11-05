الشعبيّة تدين اعتقال السلطة عضو التجمّع الوطني عمر عساف

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطي، إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقال عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف.

ودعت الجبهة في بيان لها، إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات، مشيرةً إلى أن الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنيّة تعدٍ صريح على الحقوق التي يكفلها القانون.

وأكدت على حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا، وأنّ من يُواصل قمع هذه الحريات يضع نفسه بالنقيض من ذلك.

