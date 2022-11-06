فيلم فلسطيني يفوز في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم "فلسطين 87"، للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب، بـ "التانيت الذهبي" عن فئة الأفلام الروائية القصيرة، في ختام الدورة الـ33 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي، الذي عقد مساء أمس السبت.

ويروي فيلم "فلسطين 87" قصة من قصص الانتفاضة الأولى عام 1987 "انتفاضة الحجارة"، عندما يطارد جيش الاحتلال (الإسرائيلي) "عاطف" الذي يجد نفسه محاصرا في ساحة بيت لا يعرف أصحابه، فتخبئه سيدة البيت وتنقذه من الاعتقال.

وحصل الفيلم على جائزة طائر الشمس الفلسطيني للإنتاج عام 2019، وهي إحدى الجوائز التي تقدمها مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" خلال مهرجان أيام فلسطين السينمائية، وتم تصويره في قرية برهام شمال رام الله بالاعتماد على طاقم فلسطيني بالكامل وبدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية.

وشارك في أداء الأدوار الرئيسية الممثلون: شبلي البو، مايا أميّة قيش، هيثم العمري، إسبيرانزا عبد حسين، وأكرم منصور، إضافة إلى مشاركة كريس بلاطة، عبد الله معطان، آرام صباح، معتصم أبو الحسن وشادي عبد.

يذكر أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية قد احتفى هذا العام بالسينما الفلسطينية، عبر عرض عشرة أفلام لمخرجين فلسطينيين وعرب أنتجوا أفلاما عن فلسطين.

وجرى تكريم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، واللبنانية الراحلة جوسلين صعب، والمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، والمخرجة الفلسطينية مي المصري، والمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.

وقدمت فرقة فلوكلورية فلسطينية عرضا للدبكة الشعبية وسط شارع الحبيب بورقيبة بحضور جماهيري كبير.

وشاركت المخرجة المصري في عضوية لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى سبعة مخرجين من الدول المشاركة في الدورة .