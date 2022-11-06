قفزة بعدد عمليات المقاومة خلال أكتوبر بنسبة 50% مقارنة بسبتمبر

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، أن العمليات الفلسطينية تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين سجلت أرقامًا مرتفعة خلال شهر أكتوبر الماضي في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح المراسل العسكري للإذاعة العبرية، دورون كدوش، أن شهر أكتوبر الماضي سجل 382 عملية إطلاق نار وطعن ودهس، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وما إلى ذلك، مقارنة بـ 254 عملية في شهر سبتمبر.

وأضاف كدوش أنه تم تسجيل قفزة بنسبة 50٪ في شهر أكتوبر الماضي في عدد العمليات الفلسطينية مقارنة بالشهر السابق في سبتمبر.

وبيّن أن عدد عمليات إطلاق النار تجاه قوات الجيش والمستوطنين بلغت 46 عملية في تشرين أول/ أكتوبر مقابل 34 عملية في أيلول/ سبتمبر (زيادة بنسبة 35٪).

وتابع: هناك ارتفاع بنسبة 77٪ في عدد عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، من 139 في شهر سبتمبر إلى 247 في أكتوبر.

وأشار كدوش إلى أن الجيش زعم إحباط أكثر من 380 عملية فدائية منذ بداية العام الجاري في مناطق الضفة الغربية والقدس.