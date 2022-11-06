اغبارية يدعو لانتخاب قيادة وطنية لفلسطينيي الداخل

قال رجاء اغبارية القيادي في حركة أبناء البلد، إن عدد المصوتين الفلسطينيين في الداخل المحتل في انتخابات "الكنيست" (الإسرائيلي) بلغ 460 ألف من أصل مليون و100 ألف لهم حق التصويت أي بنحو 30%.

وأضاف اغبارية أن نحو 40 ألف فلسطيني فقط صوتوا للأحزاب الصهيونية.

وبين أن الأحزاب الصهيونية اليمينية واليسارية وجهت مصوتييها من الفلسطينيين للتصويت للقائمة الموحدة أو العمل أو ميترس او لابيد لانجاحهم معسكرهم في تشكيل الحكومة.

وأوضح أنه صوت لحزب التجمع نحو 132 ألف صوت ورفع نسبة التصويت بنحو 10% مما جعل عدد المصوتين يصل إلى نحو 500 ألف صوت، أي بنسبة تقل عن الـ50% وليس كما يروج الاعلام الصهيوني الذي يخفي الأرقام الحقيقية دائماً، بانها وصلت الـ 54%.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تعطي صورة وحجم الانقسام السياسي في مجتمعنا بالداخل المحتل، حيث أن جماعة خيار الاندماج بدولة اليهود، أقلية مطلقة، مقابل أغلبية مطلقة، أدارت ظهرها لهذا الاندماج واتجهت نحو فلسطنة السلوك السياسي والوطني لفلسطينيي الداخل المحتل من عام 1948.

وقال إنه من الضروري أن تسعى هذه الأغلبية لخلق ظروف سياسية منظمة جديدة لانتخاب قيادة وطنية تدير شؤونها الوطنية واليومية، وتغيير معادلة الاسرلة والصهينة والاندماج القائمة بفضل قوانين دولة الاحتلال ومن يشارك في شرعنتها .