حماس تنعى الشهيد مصعب نفل وتؤكد مضي شعبنا على طريق المقاومة

نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد مصعب محمد محمود نفل (18 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء أمس السبت، قرب بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، إنّ هذه الدماء السيّالة في ربوع الوطن السليب ستكون لعنةً تطارد هذا المحتل في كل زقاق، ولن يهدأ لشعبنا بالٌ حتى يستعيد حقّ الشهداء ويثأر لدمائهم الزكية على طريق التحرير والعودة.

وأضافت: "تعازينا لذوي الشهيد ومحبيه، ونرسل بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية".

ودعت إلى عدم تفويت أي فرصة لاستهداف جنود العدو والتربص بالمستوطنين الذين يعربدون في أرضنا المحتلة.