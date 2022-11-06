الناشطة حمد: جذوة المقاومة في الضفة مشتعلة ومنظومة أمن الاحتلال مرتبكة

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد، أن الحالة الثورية في الضفة الغربية تتوسع وفي تصاعد مستمر، مضيفة أن تمدد المقاومة في الضفة يربك الاحتلال ويقلق أمنه.

وأشارت حمد إلى أن الاحتلال يستخدم قوته وسلاحه من أجل ردع أبناء الشعب الفلسطيني لكنه فشل بذلك، مشددة على أن الاحتلال يعلم جيداً أن استمرار جذوة المقاومة في الضفة يقلقه ويؤثر على أمنه بصورة كبيرة.

وذكرت أن المقاومة تتصاعد وتتوسع في جميع أنحاء الضفة الغربية، مبينة أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة يساعد في استمرار جذوتها في الضفة.

وجددت الناشطة حمد تأكيدها أن "الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ملتف حول خيار المقاومة".

يذكر أن الشهيد مصعب محمد نفل (18 عاماً) ارتقى أمس، برصاص الاحتلال قرب بلدة سنجل شمال رام الله، وأكدت حركة حماس أن هذه الدماء السيالة في ربوع الوطن السليب، ستكون لعنة تطارد هذا المحتل في كل زقاق.

وتابعت: “لن يهدأ لشعبنا بال حتى يستعيد حق الشهداء ويثأر لدمائهم الزكية على طريق التحرير والعودة”، متوجهة بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية.