8 أسرى من قطاع غزة اجتازوا امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم الإثنين، عن تمكن ثمانية أسرى من قطاع غزة من اجتياز امتحانات الثانوية العامة بنجاح لعام 2022، بعد تقديمها داخل سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة إن الأسرى هم:

1. الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من جباليا (بمعدل 69%).

2. الأسير خالد خليل السيلاوي من بيت لاهيا (بمعدل 65%)

3. الأسير سالم زياد أبو ظاهر من خانيونس (بمعدل 78%)

4. الأسير سليمان محمد كساب من خانيونس (بمعدل 69%)

5. الأسير عامر فريد أبو جراد من بيت حانون (بمعدل 60%)

6. الأسير محمد حسن أبو غرابة من دير البلح (بمعدل 71.5%)

7. الأسير موسى جابر أبو زيد من دير البلح (بمعدل 61%)

8. الأسير المحرر حديثًا عبد الله سليم أبو ظاهر من دير البلح (بمعدل 68.6%).