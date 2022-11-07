نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دور الـ 16

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2022.. أنجزت اليوم الاثنين قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين الأندية المتأهلة للتصفيات النهائية من البطولة.

وأجري السحب، بمدينة نيون بسويسرة، وأسفر عن نتائج نارية بين أكبر الأندية على صعيد البطولة الأوروبية.

كما تم السحب على قرعة الدوري الأوربي، حيث نتج أيضًا عنها مواجهات شديدة وقوية.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

وعن نتائج دوري الأبطال.. فقد اصطدم، نادي ريال مدريد الإسباني بنادي ليفربول الإنجليزي، الذي يقوده المدرب يورغن كلوب.

وتأتي المواجهة، كما حدث في قرعة الموسم الماضي حيث تقابل الفريقان، وانتهت المواجهتين بتأهل ريال مدريد على حساب ليفربول.

كما أسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة حادة، بين نادي بايرن ميونخ الألماني، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدمن الفريقان السابقان أداءً مبهرًا خلال الموسم الحالي، حيث يتألق الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي، بينما يقدم ميونخ عروضًا كروية جميلة.

كما أسفرت البطولة، عن مواجهات قوية، بين (ميلان وتوتنهام)، و (بروسيا دورتموند وتشيلسي)، و (انتر ميلان، وبورتو)، وأيضًا (مانشستر سيتي ولابيزبيج).

كما يقابل نادي (بآينتراخت فرانكفورت نادي وبنفيكا).

نهائيات مبكرة ..🔥🔥 ✅️ #رسمياً : قرعة دور ال16 من #دوري_أبطال_أوروبا Posted by Alresalah sport on Monday, November 7, 2022

تفاصيل دور الـ 16 لأبطال أوروبا

ومن المقرر أن تواجه فرق القرعة، بعضها البعض بمارتين ذهاب وإياب، حيث أن الفريق الذي حاز المركز الأول في دوري المجموعات سيخوض جولة الإياب على أرضه.

بينما يستمر للموسم الثاني، إلغاء اللعب بنظام الهدف الاعتباري-أي احتساب هدف خارج الأرض بهدفين).

وفي حال انتهت مبارتا الذهاب والإياب بتعادل بمجموع الأهداف، سيلعب الفريقان، أشواطًا إضافة، وصولا لركلات الجزاء في حال استمر التعادل.

مواعد مباريات دور الـ 16 بأبطال أوروبا

وحدد اليويفا الجهة المنظمة لدوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات دوري الـ 16 لأبطال أوروبا، حيث تقام اللقاءات خلال الأيام 14، 15، 21 و22 فبراير من العام المقبل.

وتقام مبايات جولة الإيام، في الأيام 7، 8، 14 و15 مارس/أذار 2023.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت نتائج قرعة الدوري الأوربي، عن مواجهة نارية بين فريق برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

🚨✅️ #رسمياً: قرعة ملحق الدوري الأوروبي، المؤهل لدور ال16 Posted by Alresalah sport on Monday, November 7, 2022

ويسعى برشلونة، من خلال المباراة إلى طبطبة جراحه إثر خروجه من دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب اليونايتد في البطولة منذ بدايتها هذا الموسم.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوربي كالتالي:

يوفنتوس*نانت

روما* ريد بول

أشبيلة*أيندهوفن

أياكس*يونيون برلين

سبورتنج لشبونة* ـميتيلاند الدنماريك

دونيتسك* رين

بايرن ليفركوزن*موناكو

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