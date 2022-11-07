للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2004، تعتزم شركة "ميتا"، أي فيسبوك سابقا والتي يملكها مارك زوكربيرغ، تسريح آلاف العمال ما قد يصل إلى 10% من مجمل الموظفين، وفقا لصحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مشابهة اتخذتها شركة تويتر، التي أصبحت ملك الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والذي بدأ بتسريح حوالي 50% من الموظفين.

ورغم أن التسريحات التي ستقوم بها الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام لن تضاهي نسبة التسريحات في تويتر، إلا أن القيمة المطلقة لخطط "ميتا" ستكون الأكبر في قطاع التكنولوجيا الرقمية.

ولدى "ميتا" حاليا 87 ألف موظف في جميع أنحاء العالم، أي أكثر بـ28% من العام الماضي، ومن المقرر أن يعلن عن التسريحات الجديدة يوم الأربعاء المقبل.