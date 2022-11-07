طقس فلسطين: منخفض جوي يضرب فلسطين خلال ساعات

طقس فلسطين ، حيث تتأثر فلسطين بعد ساعات القليلة من إعداد هذا التقرير، بمنخفض الياسمينة الجوي الجيد الفعالية بمشيئة الله تعالى.

منخفض جوي يضرب فلسطين

وتشير أحدث صور الاقمار الصناعية أن المنخفض الجوي الان يتمركز تماماً فوق جزيرة قبرص كما تشير الصورة المرفقة على أن ينتقل مركز المنخفض خلال الساعات ال12 القادمة تحو السواحل اللبنانية.

ومن المتوقع ومع تمركز المنخفض فوق جزيرة قبرص والى الشرق منها تحد، ووذلك نتيجة حريداً أن تبدأ الفعالية الجوية المرفقة على فلسطين وبلاد الشام خلال الثلاثة ساعات القادمة في المناطق الشمالية من بلاد الشام ومن ثم مع ساعات الليل تنتقل الفعالية الجوية نحو مناطق الجليل والشمال الفلسطيني.

الطقس بارد وماطر

ومن ثم وبشكل تدريجي نحو المناطق الوسطى من البلاد مع ساعات الليل المتـأخر وساعات الفجر الأولى من يوم غد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس يوم غد بارداً نسبياً الى بارد ماطراً فوق معظم المناطق على فترات بمشيئة الله تعالى مع هبات رياح نشطة في بعض الفترات خاصة في المناطق الشمالية نتيجة حكة الرياح الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع أن تستمر فرصة سقوط الأمطار في ساعات الليل من يوم الغد الثلاثاء ولكن مع ضعف تدريجي.