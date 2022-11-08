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جريمة تهز الأردن.. خطف فتاة واغتصابها تحت التهديد

جريمة تهز الأردن.. خطف فتاة واغتصابها تحت التهديد
جريمة تهز الأردن.. خطف فتاة واغتصابها تحت التهديد

الرسالة نت

جريمة تهز الأردن.. خطف فتاة واغتصابها تحت التهديد، شهدت الأردن جريمة بشعة أحدثت صدمة في الشارع الأردني، حيث بدأت تفاصيل الجريمة البشعة في الأردن حينما أسدلت محكمة التميير الأردنية وهي أعلى جهة قضائية الستار على تلك الجريمة.

وبحسب مصادر صحفية فقد ارتكب ثلاثة مجرمين سلسلة الجرائم وقضت المحكمة بحبسهم الأسبوع الماضي لمدة 45 عاماً.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت في منطقة غرب العاصمة عمّان، أقدم شخصان من العصابة على خطف فتاة من إحدى السيارات والاعتداء عليها لمرات عدة تحت تهديد السلاح.

جريمة تهز الأردن.. خطف فتاة واغتصابها تحت التهديد

وفي التفاصيل التي رواها الصحافي الأردني غازي المرايات في مقطع مصور، فإن الفتاة كانت داخل سيارة برفقة شاب، وأثناء وقوفهما في المنطقة حضرت إليهما مركبة يتواجد بها شخصان ملثمان يرتديان قفازات.

وفيما بعد نزل الأشخاص من السيارة، وأرغم الشاب على النزول من سيارته، تحت تهديد السلاح وقيّده ووضعه في السيارة، ثم اصطحبا الفتاة معهما بسيارتهما.

وعند وصولهم إلى منطقة حرجية طلب أحد الشخصين من الفتاة خلع ملابسها، ومن الخوف استجابت لهما.

ثم قام أحد الشخصين بالاعتداء عليها، بعد ذلك اعتدى عليها الشخص الآخر وذلك لعدة مرات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمدانين الثلاثة تهمة هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.

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