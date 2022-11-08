الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال حملات دهم في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من الضفة الغربية، خلال حملة دهم وتفتيش شنتها في مناطق متفرقة في الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال في نابلس، الشاب بلال حمايل من منزل عائلته في بلدة بيتا، جنوبي المدينة، وهو جريح وكان قد أصيب برصاص الاحتلال سابقًا، والمواطن هاني جوري؛ وهو والد الأسير محمد جوري، من حي الجبل الشمالي بمدينة نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر موسى دويكات، من منزل عائلته في بلاطة البلد، شرقي مدينة نابلس، وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال 4 شبان من مخيم الجلزون للاجئين، شمالي المدينة، وهم: مالك العرايشة، جمال أبو شريفة، رياض صلاح عليان، وضياء مراد الرمحي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسامة أبو محسن، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في قرية تياسير، شرقي مدينة طوباس.