جددت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد نمر عصيدة (37 عامًا) من بلدة تل قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لمدة 4 شهور.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال كانت أصدرت قرار جوهري بحق الأسير عصيدة قبل شهرين بعد التجديد الرابع له، بحيث لن يجدد له مرة أخرى، إلا أنها خالفت قرارها وجددت له الإداري لمرة خامسة بتوصية من المخابرات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت عصيدة بتاريخ 11/6/2021 بعد مداهمة منزله في قرية تل، ومن ثم نقلته إلى مركز توقيف "بتاح تكفا"، وبعد مرور أسبوع على اعتقاله حولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وأوضح أن الاحتلال وقبل يوم من انتهاء محكوميته جددت له الإداري لمرة ثانية لأربعة أشهر، ثم لمرة ثالثة لأربعة جديدة، وفي يوليو/تموز الماضي جددت له للمرة الرابعة.

وأشار إلى أن محاميه تقدم باستئناف على القرار وتم تثبيت الإداري له بحيث يكون موعد الإفراج عنه بتاريخ 08/11/2022، إلا أن الاحتلال رفض الافراج عنه وجدد له الإداري لمرة إضافية.

والصحفي عصيدة أسير محرر كان اعتقل عدة مرات، وأمضى ما مجموعه 9 سنوات في سجون الاحتلال.