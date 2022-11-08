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^200 مثال: غزة العزة
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سياسي
شاهد| لحظة اقتحام أجهزة السلطة للمؤتمر الشعبي في رام الله اليوم
08 نوفمبر 2022 . الساعة: 11:31 ص
الرسالة نت-الضفة الغربية
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271269
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شاهد| لحظة اقتحام أجهزة السلطة للمؤتمر الشعبي في رام الله اليوم
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