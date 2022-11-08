أجهزة السلطة تداهم مؤسسة آساد للتنمية الشبابية في بيت كاحل وتصادر محتوياتها

داهمت قوة مشتركة من جهازِ مخابرات السلطة والأمن الوطني مؤسسة "آساد" للتنمية الشبابية في بيت كاحل.

وحسب مصادر محلية فإن أجهزة السلطة صادرت جميع محتويات مؤسسة "آساد" للتنمية الشبابية في بيت كاحل، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت بيسان زهور ردًا على إغلاق أجهزة السلطة لمؤسسة "آساد" للتنمية الشبابية في بيت كاحل.

"ان تعيش مقهوراً في وطن ، يحكمه جرذان لا يفقهون من هم التغير شيئا ، جل عملهم أن يقضو على أي فسيلة خير ، وعلى اي بادرة عطاء ونماء ، ذاك طبع الفاسدين يقهرهم أي طهر يحرقهم أي خير ، فيظلون خلفه حتى يدوسوا عليه ، سلطتنا الموقرة تصادر كل ممتلكات مؤسسة آساد للتنمية الشبابية، من غير أي سبب ،مع العلم أن المؤسسة قانونية الى أبعد حد مرخصة، ولكن ذاك طبعهم ، وتلك خصالهم اللعينة ، ولكن آساد فكرة والفكرة لا تموت مهما حاول الاوغاد أن يغيبوها ،ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم انتقم ، واشف صدورنا #اساد_فكرة_والفكرة_لا_تموت"

وفي الوقت التي تهربُ أجهزةُ السلطة عند اقتحامِ الاحتلال للمدن الفلسطينية، داهمت عناصر مثلمةٌ من أجهزة السلطة مؤسسة المعالي للتنمية الشبابية بكل وحشية وصادروا محتوياتها وأغلقوا أبوابها في تفوح في 11-10-2022.

وتهتم مؤسسة المعالي بفعاليات ونشاطاتٍ تربويةٍ إلا أنه على ما يبدو أنها تخالف هوى السلطة وأجهزتها الأمنية التي تحارب كل معارضة وكل من يخالف سياساتها الساعية إلى قتل روح الأوطان والأديان في نفوس الشعب الفلسطيني، لتجعل منه متساوقًا مع سياساتها الكارثية.

وتسعى السلطة وأجهزتها الأمنية لمحاربة المؤسسات الفلسطينية التي تخالف سياساتها وأهواءها، تعزيزًا للتفردِ والإقصاء الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.

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