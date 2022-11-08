الزراعة تعلن نسبة الأمطار التي هطلت على غزة

أعلنت وزارة الزراعة، عن كميات هطول الأمطار "الغيث النافع" التي هطلت على قطاع غزة اليوم -حتى اللحظة، مشيرة إلى أن هذه الكمية بداية مبشرة لموسم زراعي وفير.

وذكرت الزراعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن كمية الأمطار بلغت (4.95 مليون متر مكعب)، وأن النسبة المئوية للهطول بلغت (5.4%) من المعدل العام لكافة المحافظات، في حين بلغ متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم (20.8 ملم).

وأضافت الوزارة أن مخيم الشاطئ غربي غزة سجل أعلى كمية هطول بمقدار (45 ملم)، وأقل نسبة كانت في رفح (3 ملم).

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجهات المختصة والمعنية، إلى استقاء البيانات المتعلقة بكميات الأمطار من الإدارة العامة والتربة والري بوزارة الزراعة، لافتة إلى أن لديها قياسات أمطار في معظم محافظات القطاع.