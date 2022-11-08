في منتصف التعاملات.. سعر الدولار الأن في مصر يسجل قفزة جديدة

سعر الدولار الأن في مصر يسجل قفزة جديدة، شهد سعر الدولار في منتصف التعاملات في مصر ارتفاع لدى البنك المركزي المصري مقارنة بمستويات متوسط أسعار الدولار أمس بقيمة 8 قروش إلى 24.25 جنيها للشراء و24.34 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي قيمة 27.28 جنيها للشراء، و24.37 جنيها للبيع.

ومازال يواصل الدولار ارتفاعه منذ بداية التعاملات إلى منتصفها لدى باقي البنوك العاملة بالأسواق المصرية.

وبحسب الأسواق المصرفية فإن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 24.2758 جنيه للشراء، وسجل 24.365 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي 24.3 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار اليوم فيبنك الاستثمار العربي 24.35 جنيه للشراء و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 24.3 جنيه للشراء و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي 23.3 جنيه للشراء و23.4 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 24.35 جنيه للشراء 24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بركة 24.25 جنيه للشراء وسجل للبيع 24.35 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بانك

سجل سعر الدولار اليوم في ميد بنك 24.35 جنيه للشراء و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 24.3 جنيه للشراء وسجل للبيع 24.4 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 24.3 جنيه للشراء 24.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية قيمة 24.3 جنيه للشراء و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في «CIB»

سجل سعر الدولار اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي 24.35 جنيه للشراء، وسجل للبيع 24.4 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري24.3 جنيه للشراء، وسجل للبيع 24.4 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد قيمة 24.3 جنيه للشراء و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق إلى 24.35 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 24.4 جنيه.