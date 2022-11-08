كشف توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، ومسؤول لجنة التحقيق بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن ما جرى تسريبه من شهادات حول وفاة الراحل ياسر عرفات أبو عمار هي أقل بكثير من المقابلات التي عقدتها اللجنة.

وقال الطيراوي في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت" إنّ اللجنة استجوبت ورصدت شهادات مع أكثر من 200 شخصية تقريبا، مضيفا: "اللجنة خلال السنوات الماضية قابلت العشرات وسافرت لمناطق عديدة والتقت شخصيات متعددة".

وجددّ تأكيده بوجود تحقيقات من طرفه حول كيفية تسريب هذه البيانات، قائلا: "لم نصل لشيء لهذه اللحظة".

وكشفت "الرسالة نت" في وقت سابق، عن ملف جنائي تعدّه فتح للطيراوي بغرض مساومته على الاستقالة.

والطيراوي غادر الضفة المحتلة، بعيد أيام من تسريب الوثائق، في ضوء المعلومات الواردة عن محاولات مقاضاته واعتقاله.