الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع 35 مهمة منذ دخول المنخفض

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل، إن طواقم الجهاز تعاملت مع 35 مهمة متنوعة، منذ ساعات صباح اليوم ومع دخول المنخفض الجوي للقطاع.

وأضاف في حديث صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الطواقم تعاملت منذ الصباح مع 35 مهمة، شملت 22 مهمة شفط مياه من داخل منازل المواطنين و5 مهمات سحب سيارات من المياه، والتعامل مع جدران سقطت من المياه.

وأكد بصل أنه ومنذ اللحظة الأولى لدخول المنخفض رفعت قيادة الدفاع المدني درجة الجهوزية لطواقمها وفعلت غرف العمليات المركزية لتلقي نداءات واستغاثات المواطنين.

ودعا المواطنين للالتزام بالإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني حتى يمر المنخفض حفاظاً على سلامتهم، والتواصل مع الدفاع المدني عبر أرقامه 102 و109 في حال حدوث أي إشكالية أو طارئ لديهم بسبب مياه الأمطار.

وذكر أن أكثر المناطق التي شهدت تجمع كميات كبيرة من الأمطار هي منطقة المحافظة الوسطى ويجري التعامل معها، إضافة لمنطقة الشاطئ غرب غزة حيث جرى التعامل معها وشفط الأمطار المتجمعة.

وطالب الرائد بصل دول العالم بتوفير المعدات والمضخات الكبيرة اللازمة لضخ وشفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها إضافة لتوفير سيارات للدفاع المدني حيث يمنع الاحتلال إدخالها للقطاع.

وشهد قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم هطول أمطار غزيرة على مختلف المناطق، أدت لإغلاق بعض الشوارع والمفترقات وغرق بعض المنازل.

المصدر: وكالة الرأي الفلسطينية