يملك تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "ميتا"، أكثر من 2 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأحدث الإحصاءات.

ويرغب الكثير في اعتماد "واتس آب" لإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات، جنبًا إلى جنب مع الخدمات المميزة والخصوصية التي يقدمها التطبيق.

ومع أنه يتطلب رقم الهاتف لاستخدام "واتس آب"، إلا أن متعة تجربة تطبيق المراسلة قد تكون متاحة حتى من دون "وحدة تعريف المشترك" (SIM)، المشار إليها باسم بطاقة SIM.

يسعى الكثيرون في استخدام "واتس آب" على أجهزة لا تحتوي عادة على بطاقة SIM، من قبيل جهاز أندرويد اللوحي أو "آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي، ولذلك، يمكن استخدام خط أرضي، واتباع الخطوات التالية:

افتح "واتس آب" على الجهاز الذي ستستخدمه. أدخل رقم هاتف المنزل أو الخط الأرضي بدلا من رقم الهاتف المحمول.

انتظر حتى يشير التحقق عن طريق الرسائل القصيرة إلى أنه فشل، والذي يستغرق خمس دقائق عادة. بعد فشل استقبال الهاتف المنزلي/ الخط الأرضي للرسائل القصيرة، يمكن اختيار خيار "اتصل بي"

انقر فوقه وستتلقى مكالمة هاتفية على الخط الأرضي الخاص بهاتف منزلك. ستخبرك المكالمة التلقائية برمز التحقق وستكرره لمدة ست مرات.

أدخل الرمز في التطبيق. وهنا ستكون قادرا على استخدام التطبيق في إجراء المكالمات وإرسال الدردشات.

كيفية إعداد "واتس آب" بـ "نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنتVOIP

يعرف "نقل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت" (VOIP) بأنه بروتوكول صوت عبر الإنترنت يستخدم اتصالا بالإنترنت لإجراء واستقبال المكالمات بدلا من خط أرضي دولي.

وبهذا لن تكون بحاجة إلى رقم هاتف للاتصال بشخص ما، فأنت ببساطة بحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

ويتم استخدام هذه الطريقة في الغالب من قبل الشركات، حيث سيكون لديها العديد من المكالمات الصادرة والواردة من أرقام دولية وبالتالي قد يكون من الأسهل استخدام VOIP بدلا من خط أرضي.

وقبل إعداد "واتس آب"، ستحتاج إلى شراء نظام هاتف VOIP، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح "واتس آب" على الجهاز الذي ستستخدمه. أدخل رقم VOIP الذي ستستخدمه. اختر تلقي مكالمة بدلا من الرسائل القصيرة، ما يتيح لك الحصول على رمز التحقق للدخول. وستكون بعد ذلك جاهزا لاستخدام "واتس آب" بمجرد التحقق.