شاهد: كيف شكلت السلطة فرق خاصة لضرب عرين الأسود؟

كشف د.معاوية المصري أحد وجهاء مدينة نابلس، عن دور أجهزة أمن السلطة في رام الله بالتآمر على مجموعات عرين الأسود من أجل القضاء عليها.

وقال المصري في تصريح صحفي: " إن وفدًا أمريكيًا جاء مع قيادة سلطة رام الله اجتمعوا مع بعض أبطال مجموعات عرين الأسود وعرضوا عليهم عروضات مغرية جدًا".

وأكد، أن أبطال العرين رفضوا كل تلك العروضات، " شعبنا الحمد لله لا يهتم في هذه المواضيع".

وأضاف، "أن هناك طرق أخرى تمارسها سلطة رام الله في محاولة لالقضاء على مجموعات عرين الأسود من خلال تكوين فرق خاصة تدعي أنها تقاوم لكنها عكس ذلك تمامًا".