عا أيمن شناعة عضو القيادة السياسية في حركة حماس في لبنان - إلى أكبر دعم سياسي وشعبي فلسطيني وعالمي لمجموعة عرين الأسود، التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتواجه الإرهاب الصهيوني.

وعدّ شناعة أن التضحيات التي قدمتها مجموعات عرين الأسود تعبير عن التزام الشعب الفلسطيني بالحرية والتحرير.

حديث شناعة جاء خلال لقاء شعبي وطني نظمه العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان -اليوم الثلاثاء- في منطقة البقاع شرق لبنان، بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية وحشد من الأهالي.

وأضاف شناعة: الشعب الفلسطيني قادر على تجديد قدراته لمواجهة جميع المخططات والمشاريع التي تستهدف القضية، وإن عرين الأسود تمثل نموذجا للوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والتحرير.

وألقى المربي الأستاذ سعدو حمزة كلمة أكد فيها التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة والتحرير والعودة.

كما ألقى الشاعر أحمد فاعور قصيدة حملت معاني الوحدة الوطنية.

وقدمت فرقة التراث بقيادة الفنان بسام صبح باقة من الأناشيد الوطنية.