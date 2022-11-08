تردد قناة دبي تي الفضائية الجديد 2023

تردد قناة دبي تي في الفضائية الجديد 2023 ، تعد قناة دبي TV من أشهر القنوات الخليجية العربية التي تبث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي قناة تبث برامج ترفيهية وإعلامية ومسلسلات عربية وخليجية وأجنبية ، وتعمل القناة منذ 15 عاماً.

تردد قناة دبي تي في الفضائية الجديد 2023

فبرامجها تتنوع لتشمل البرامج السياسية والاخبارية والاقتصادية، والمسلسلات الدرامية والكوميدية والاجتماعية والتي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بين الجمهور الإماراتي والخليجي وكذا الوطن العربى، وسوف نقدم التردد الجديد لقناة دبي تى في حتى يتسنى للمشاهدين في الدول العربية متابعة القناة.

اسم القناة: دبي الفضائية

القمر: النايل سات.

التردد 11785 رأسي.

الترميز 27500.

معدل التصحيح 4/3.





قناة دبي الأولي 2023

هي قناة خليجية تبث برامجها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، تتميز قناة دبي الاولى ببث البرامج المتنوعة من برامج سياسية واقتصادية وفكاهية وبرامج الطبخ وبرامج المرأة وغيرها من البرامج التي تجذب المشاهد.

فضلاً عن المسلسلات المتنوعة بين الدراما الاجتماعية والفكاهية الاجتماعية وكذا الافلام والمسلسلات الاجنبية والتي تناسب جميع الاعمار.

نسبة المشاهدة على قناة دبي أعلى نسبة مشاهدة ذلك أن القناة تبث برامجها ومسلسلاتها دون تشفير وبصورة مجانية، لذلك المشاهد يبَحث عن الترددات لكي يتابع البرامج والمسلسلات.

تردد قنوات دبي نايل سات 2023

وتتعدد قنوات دبى لتشمل قنوات عديدة تبث البرامج والمنوعات المختلفة من مسلسلات وافلام أجنبية وبرامج منوعة، وأخبار الرياضة على قناة DUBAI ONE وكثير من المتابعين لقنوات دبى يبَحثون عن الترددات الجديدة لمشاهدة مايرغبون من مسلسلات او برامج محببة لديهم.

لعشاق الكرة تذيع قناة دبى على شاشاتها المباريات الودية بين المنتخبات المشاركة في كأس السوبر المصري، وكذا القناة الرياضية تنقل اخبار النوادي الرياضية بدولة الامارات مثل: نادى الجزيرة ونادى الوصل بالإمارات وكذا نادى الأهلي ونادى العين بالإمارات ايضاً، ونقدم لمتابعين قناة دبى الترددات الجديدة.





تردد قنوات دبي دراما 2023

وقنوات دبي دراما الكثير يفضل مشاهدة المسلسلات والافلام الدرامية، وقناة دبي الدرامية تبث المسلسلات الدرامية العربية والتركية ولكنها تبثها باللغة العربية بعد دبلجتها، وعلى مدار الاربعة وعشرون ساعة تبث قناة الدراما المسلسلات العربية والخليجية والتي يعشقها المشاهدون.

وهي من القنوات التابعة لقناة دبي قناة دبي زمان، قناة الرياضة، قناة دبي نور وقناة دبي الأولى وغيرها من القنوات التابعة لقنوات دبى دراما، وسوف نوضح الترددات على قنوات دبى دراما لجموع المشاهدين حتى يتسنى مشاهدة المسلسلات الدرامية المحببة لديهم والمنوعات الاخرى.



