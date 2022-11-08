أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 ، مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وعلى الرغم من نفاد معظم تذاكر بطولة كأس العالم 2022 في قطر ، إلا أن أسئلة المواطنين حول الأسعار لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بشأن أسعار التذاكر ، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من ذلك، لشراء التذاكر حتى الآن.





أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022

وتختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2022 في قطر من مباراة إلى أخرى، حيث تتراوح أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستضم الفريق القطري مع نظيره الإكوادوري بين 2،250 ريال (618 دولارًا أمريكيًا) و 1100 ريال قطري (302 دولارًا أمريكيًا)، بالنسبة للفئة الثالثة، بينما يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 1600 ريال قطري (439 دولارًا أمريكيًا).

أما بالنسبة لتذاكر دور المجموعات، فإن أسعارها أقل حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 800 ريال قطري (حوالي 220 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري (165 دولارًا أمريكيًا)، أما سعر تذكرة الدرجة الثانية فهو 600 ريال قطري (165 دولارًا أمريكيًا)، الفئة الثالثة يبلغ سعر التذكرة 250 ريال قطري (69 دولارا أمريكيا تقريبا).

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر الدور الـ16

حيث ترتفع الأسعار في دور الـ16 ، ابتداءً من 350 ريالاً قطرياً (96 دولاراً) للفئة الثالثة ، و 750 ريالاً قطرياً (206 دولارات) للفئة الثانية ، و 1000 ريال قطري (حوالي 275 دولاراً) للفئة الأولى.





أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في ربع النهائي

وتبدأ أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم 2022 من 750 ريال قطري (206 دولار) للدرجة الثالثة و 1050 ريال قطري (288 دولارًا) للدرجة الثانية و 1550 ريالًا قطريًا (426 دولارًا) للفئة الأولى.

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 في نصف النهائي

وتقفز أسعار تذاكر نصف النهائي من 1،300 ريال قطري (357 دولارًا أمريكيًا) للفئة الثالثة ، بينما أسعار الفئة الثانية 2،400 ريال قطري (659 دولارًا أمريكيًا) و 3،480 ريالًا قطريًا (956 دولارًا أمريكيًا) للفئة الأولى. .

أسعار تذاكر كأس العالم في قطر 2022 النهائي

وسعر تذكرة المباراة النهائية على ملعب لوسيل هو 1600 دولار للدرجة الأولى ، و 933 دولارًا للدرجة الثانية ، وحوالي 604 دولارًا للدرجة الثالثة.

تذاكر كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن قبل 3 شهور عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، قبل نحو ثلاثة أشهر على انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، لحضور مباريات البطولة، التي تجمع بين مشجعي المنطقة وعشاق الكرة من جميع أنحاء العالم، في استادات متقاربة وبنية تحتية عالمية المستوى.