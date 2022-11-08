موعد شهر رمضان عام 2023 ؟ ، يبحث المواطنين عن الموعد رسمي لبدأ شهر رمضان المبارك هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي.

موعد رمضان في العام القادم 2023؟

بل يتراجع تاريخ رمضان في التقويم الغريغوري حوالي 11 يومًا كل عام بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية.

متى سيكون موعد رمضان في العام القادم 2023؟

ويبدأ شهر رمضان هذا العام يوم السبت 4/2/2022 في معظم الدول العربية، ويوم الأحد 3-4-2022 في أربع دول عربية (الأردن ، عمان ، المغرب ، جزر القمر).

وإذا كان تاريخ بداية الشهر يعود من 11 إلى 12 يومًا في التقويم الميلادي ، فهذا يعني أن تاريخ رمضان لعام 2023 سيكون تقريبًا يوم الخميس 23-3-2023.



