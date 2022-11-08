كيف التسجيل بمنصة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية 2023 ، كما تعد منصة الوليد بن طلال للمساعدة أحد مطالب المواطنين الذين يتم استجوابهم باستمرار، حيث تقدم مؤسسة الوليد الخيرية عددًا من المساعدات الخيرية لعدد من فئات المواطنين ذوي الدخل المحدود في الأراضي السعودية.

منصة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية

حيث يعد المشروع جزءًا من المشاريع الإنسانية التي أقامها الأمير الوليد بن طلال وفي السعودية تحمل المؤسسة اسمه لتقديم المساعدات المالية والإسكان والسيارات.

وبلغ عدد المستفيدين من مساعدات الوليد بن طلال أكثر من مليون مواطن سعودي خلال السنوات العشر الماضية.

شروط التسجيل بمنصة الوليد بن طلال 2023

حيث أن هناك شروطًا معينة يجب على المتقدمين للحصول على مساعدة منصة الوليد بن طلال استيفاؤها، ويتم التسجيل على منصة الوليد الخير وفقًا لهذه الملاحظات، والتي يجب إجراؤها بشكل صحيح من أجل التقديم قبول طلب المساعدة للمؤسسة:

- ألا يزيد الدخل الشهري لعائل الأسرة المتقدم للمساعدة عن 3000 ريال سعودي.

- ويجب ألا يمتلك أي متقدم أي عقارات أو وحدات سكنية أو سيارة باسمه.

- ويشترط البرنامَج أن تتم الاستفادة من مساعدة الوليد بن طلال لمرة واحدة فقط، أي أنه لا يمكن التقدم أكثر من مرة.

-وخلال التقديم بطلب للحصول على دعم سكني، يجب تطابق شروط الإسكان المحددة من جانب المشروع على كافة المتقدمين.

- وبحالة الحصول على وحدة سكنية يجب أن يتم التعهد بسداد رسوم استهلاك المياه والكهرباء، ودفع أي رسوم أخرى يتم فرضها على الوحدة.

- ويجب الالتزام بصيانة الوحدة السكنية، والمحافظة عليها كما تم الاستلام.

- ويمنع التصرف في الوحدات السكنية والعقارات التي تم الحصول عليها من برنامَج المساعدة سواء عن طريق البيع أو التأجير.

- ويشترط أن يكون المتقدمين ليس لهم أي سابقة تعاملات بالحصول على مساعدة من أي جمعية خيرية بالمملكة العربية السُّعُودية.

- ويجب أن يلتزم كل مستفيد بأي شروط يتم تحديدها من جانب المؤسسة خلال استلام المساعدة الخاصة به وفق نوع المساعدة المقدم للمنصة.

رابط التسجيل في المساعدات الخيرية 2022

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على مساعدة من الوليد بن طلال تسجيل طلب عن طريق الدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنا:

موقع الوليد للإنسانية وتسجيل بيانات طلب المساعدة وفق نموذج التقديم المطلوب، مع أي تسجيل أي بيانات مطلوبة في المنصة بشكل صحيح.

ما هو رقم الاتصال بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية؟

مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية تحرص على الرد على جميع الاستفسارات التي تخص المواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات الأمير وليد بن طلال، ويتم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية على هذا الرقم 966112110000، ويتم التواصل للاستفسار عن أي طلب شخصي على مدار ساعات العمل الرسمية من خلال فريق مختص من مسئولي خدمة العملاء التابعين لموقع ومؤسسة الوليد للخدمات الإنسانية.

كيفية التسجيل في المساعدات الخيرية للوليد بن طلال؟

يتوفر التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمساعدات المؤسسة وهو موقع مساعدات الوليد المتاح لجميع المواطنين.

وبعد دخول المواطن على الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة يقوم بتسجيل نوع المساعدة المطلوبة سواء سكن أو سيارة، وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من جانب المنصة والتأكد من صحتها، ومن هذه البيانات (الاسم كاملًا رباعي، رقم الجوال الشخصي، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية الشخصية، حساب توتير الخاص)، وكل ما يطلبه نموذج التسجيل الإلكتروني الذي يوفر موقع الوليد للإنسانية الإلكتروني.

وتقوم منصة الوليد الخيرية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة التي تم تسجيلها بالمنصة عن طريق مختصيها، على أن يتم التعاون مع الجهات ذات الصلة في المملكة، من أجل التأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة في المنصة، وإخطار كل مستفيد بحالة القبول أو الرفض الخاص بالطلب الذي تم تسجيله.

من هي الجهة المسؤولة عن عملية التسكين والسيارات؟

وضحت الإدارة العامة بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بأن الجهة التي تعد مسؤولة عن السيارات التي يتم تسليمها للفائزين هي الشركة الموردة، علاوة على ذلك بأن الجهة التي تعد مسؤولة عن إجراءات التسكين هي الجمعيات التي تعد مع شراكة مع المؤسسة من خلال التعاون المبرم بينهما.