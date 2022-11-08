تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 التحديث الجديد

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 ، حيث يبحث كثير من المواطنين حول العالم عن التحديث الجديد لقناة الفجر الجزائرية علي جميع الأقمار الصناعية لمتابعة المسلسلات بجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

فأصبحت قناة الفجر الجزائرية شيقة للعديد من المشاهدين لأنها من تلك القنوات التي تمكنت من الحصول على أعلى نسبة مشاهدة من جميع أنحاء الوطن العربي في الفترة السابقة، من أجل اتجاه القناة لتقديم كل ما يثير الإعجاب لكثير من المتابعين على مدار اليوم.

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لذلك تحرص على عرض مجموعة من المسلسلات العربية والتركية التي تجذب إعجاب الكثير من المشاهدين، وقد أصبحت محل بحث مستفيض، وهذا ما سنناقشه من خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد/ 12034

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500.

تردد قناة فجر الجزائرية على العرب سات

تردد / 11034

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز لها 5000

معدل تصحيح الخطأ ¾

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خطوات تنزيل القناة بالطريقة التالية:

-اضغط على زر menu أو القائمة موجود على يسار الريموت.

-وسوف تظهر لك قائمة اضغط على أيقونة مربع الضبط الهوائي

-يمكنك بعد ذلك تحديد نوع القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

-واضغط على أيقونة التردد واكتب الرقم للقمر الذي اخترته.

-وادخل التردد الجديد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب.

-واضغط موافق واضغط على بحث انتظر لتحميل القناة.

-واضغط على القائمة من الريموت ستجد القناة في آخر القائمة.