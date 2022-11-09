عرين الأسود تعلن تصديها لقوات الاحتلال شرقي نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، عن مشاركتها في الاشتباكات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر اليوم.

وقالت المجموعات، في تصريح صحفي صباح اليوم، إنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين منطقة قبر يوسف واشتبكت معها.

وقبل الاقتحام، وجهت المجموعات نداء لأبناء نابلس وريفها ومخيماتها للمشاركة في التصدي للاقتحام قائلة: يا درعنا الواقي يا أبناء مدينتنا الجبارة يا مقاتلينا ومقاتلي هذا الشعب كونوا هناك فنحن هناك.

واستشهد خلال الاشتباكات المقاوم مهدي حشاش، من "كتيبة بلاطة"، وأعلنت مصادر طبية عن تسجيل عدة إصابات خلال المواجهات.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أحضرت المستوطنين داخل مركبات عسكرية محصنة خوفاً من استهدافهم برصاص المقاومة.