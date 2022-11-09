حماس: استهداف السلطة للجامعيين انتهاك للقانون وتساوقٌ مع الاحتلال

قال هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن استهداف أجهزة أمن السلطة لطلبة الجامعات؛ انتهاكٌ للقانون، وتساوقٌ فاضح مع سياسات الاحتلال يجب أن يتوقّف.

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ الحملة الشّرسة التي تشنّها أجهزة أمن السلطة بحقّ الطلاب في جامعات الضفة الغربية، وآخرها اعتقال أربعة من طلبة جامعة الخليل، وهم مروان المصري، محمد مطور، أحمد الشريف، وعدنان مسودة؛ هي سلوك مستهجن ومرفوض، ويشكِّل تساوقاً مع سياسات الاحتلال الذي يستهدف الشباب والطلاب الفلسطينيين في محاولة واهية لكسر إرادتهم وثنيهم عن نشاطهم الخدماتي والوطني في جامعاتهم.

ودعا السلطة إلى الإفراج الفوري عن جميع الطلاب والمعتقلين السياسيين في سجونها، والتوقف عن التنسيق الأمني البغيض مع الاحتلال حمايةً للسلم الأهلي، وإنجاحاً لمخرجات حوارات الجزائر.

كما دعا القوى والفصائل، وإدارات الجامعات لحماية الطلاب والدفاع عنهم بوصفهم ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني في مواجهة الاحتلال واسترداد الحقوق الوطنية.