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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال
09 نوفمبر 2022 . الساعة: 02:05 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271378
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