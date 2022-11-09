هل يُطرد الطيراوي من مزرعة السلطة؟

باتت نهاية توفيق الطيراوي السياسية محسومة وستكون على يد قيادات قيادة حركة فتح، تحديدا بعد إجباره على التنحي وتجميد عضويته بمركزية الحركة، ومن قبلها استقالته من ملف المنظمات الشعبية الذي كان برئاسته، وبعدما أقيل بموجب مرسوم رئاسي من جامعة الاستقلال.

ما سبق جاء في سياق تسريبات نشرت للطيراوي يهاجم فيها عباس، وصلت للإعلام عن طريق مكتبه الذي غادره وسافر لدولة أجنبية، في خطوة عدّها مؤامرة عليه من شخصيات كبيرة في الحركة.

أيام قليلة تلاها ظهور تسريبات أخرى من مكتب الطيراوي حول اعترافات وتحقيقات لشخصيات مقربة من عرفات حول ظروف اغتياله، وجهت غالبيتها أصابع الاتهام لرئيس السلطة الحالي محمود عباس برفع الغطاء السياسي والتآمر على عرفات.

أقرّ الطيراوي بصحة التسريبات، وقال إنها تأتي في سياق القرصنة التي تعرض لها، ودعا لتشكيل لجنة تحقيق حولها.

منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة، أشار لـ"الرسالة نت" إلى تشكيل لجنة تحقيق حول هذه التسريبات، لكن لم يعرف النتائج التي وصلت إليها حتى اللحظة.

فيما كشف عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي لـ"الرسالة نت" عن اجتماع لفتح، سيتناول قضية التسريبات.

وفي وقت سابق، كشف مصدر في اللجنة المركزية لفتح لـ"الرسالة نت" عن تجهيز ملف يحمل قضايا جنائية للطيراوي، بغرض وضعها في سياق محاكمته.

وهي ذات المعلومة التي أكدها سامي صرصور رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء "للرسالة نت"، مشيرا إلى تجهيز ملف لكن لم يتم البت بتوجيهه للقضاء.

في السياق، تكشف مصادر في حركة فتح، أن قرار فصل الطيراوي صدر، لكن -نتيجة تدخل وساطات تحديدا من محمود العالول- جنحت المركزية لقرار الفصل الذاتي للطيراوي عبر ما سميّ بـ"تجميد عضويته".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن زميله توفيق الطيراوي قدم طلبا بتجميد عضويته في مركزية فتح، تأكيداً لما كشفت عنه "الرسالة".

وأوضح أن تعليق العضوية جاء ضمن رسالة وجهها لرئيس السلطة محمود عباس.

هذه الخطوة وبعيد التسريبات التي أقر بصحتها الطيراوي، لم تعد كافية بحسب أوساط في المركزية، وثمة مطالبات بأن تتخذ اللجنة المشكلة للتحقيق توصية بمحاسبة ومحاكمة المتورطين وفي مقدمتهم توفيق الطيراوي، تمهيدا لعرضه على المحكمة.

وتؤكد المصادر أن الطيراوي غادر لعمان ثم عاد بعد اتصالات وضمانات بعدم المساس به، لكنّه -بحسب المصادر- لديه معلومات عن تجهيز ملفات لعرضها على المحكمة.

وترجح المصادر أن يخرج اليوم في مركزية الحركة، قرار واضح ببدء محاكمة الطيراوي.

وكشف توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، ومسؤول لجنة التحقيق بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن ما جرى تسريبه من شهادات حول وفاة الراحل ياسر عرفات أبو عمار هي أقل بكثير من المقابلات التي عقدتها اللجنة.

وقال الطيراوي في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت" إنّ اللجنة استجوبت ورصدت شهادات أكثر من 200 شخصية، مضيفا: "اللجنة خلال السنوات الماضية قابلت العشرات وسافرت لمناطق عديدة والتقت شخصيات متعددة".

وجدّد تأكيده بوجود تحقيقات من طرفه حول كيفية تسريب هذه البيانات، قائلا: "لم نصل لشيء حتى اللحظة".

وكشفت مصادر في المركزية عن أن رئيس السلطة محمود عباس والفريق المحيط به تحديدا ماجد فرج وحسين الشيخ، قد اتهموا الطيراوي بالوقوف خلف تسريب نتائج التحقيق الخاصة بوفاة عرفات، وقد أقرّ الأخير بأنها سُربت من مكتبه.